Nijerya basını duyurdu! Osimhen'de son durum

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in sakatlanması, sarı kırmızılı camiada endişeye yol açtı.

Nijeryalı oyuncu, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadıkları maçta sakatlanmıştı. Maçın 26. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yer kalan Osimhen, acı içinde kendini yere bırakmış ve maça devam edememişti.

Dün akşam Osimhen'in durumuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Milli takıma giden oyuncularımızla ilgili en büyük korkumuz sakatlık oluyor. Bugün Osimhen'le başımıza geldi. Aldığımız bilgi de ayağında ağrı olduğu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz" demişti.

Nijerya basınından Soccer.net'in haberine göre, kaval kemiğinde morluk olan Osimhen, milli takım kafilesinde yer almayacak ve salı günü oynanacak Güney Afrika maçında forma giyemeyecek.

Haberde, Osimhen için bir tedavi programı hazırlandığı belirtildi. Osimhen'in yerine Tolu Arokodare'nin görev alması bekleniyor.