Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal bir tehdit altında olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Paylaşımında, Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını eleştirdi.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Nijerya'yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini kaydetti.

Tinubu, Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayarak, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Tinubu ayrıca ABD hükümeti ve uluslararası toplumla tüm inanç topluluklarının korunması konusunda anlayış ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünü yineledi.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanlara yönelik katliamlar nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.