Nijerya, Galatasaray ve Osimhen'e kızgın

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

Sol bileğine darbe alan Osimhem'in kaval kemiğinde de morluk oluşmuş ve maça devam edememişti.

Nijerya bir sonraki maçında bugün Güney Afrika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Score Nigeria'da yayınlanan habere göre, maçta görev alamayacak olmasına karşın Osimhen'in kafilede yer alması istedi. Fakat

Galatasaray ise Osimhen'in bir an önce İstanbul'a dönmesini ve tedavisine başlanmasını istedi.

Hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen ismi açıklanmayan bir yetkili, "Osimhen'i de Güney Afrika'ya götürmek istediler çünkü oynanmayacağı açıklandıktan sonra rakip sevinç yaşıyor" dedi.

Yetkili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtse de Galatasaray'a hak verdiklerini de dile getirdi:

"Galatasaray'ın Osimhen'in hemen dönmesi ve tetkiklerin yapılması için baskısı var gibi görünüyor. Onları kim suçlayabilir ki? Sonuçta Osimhen'in Napoli'den transfer etmek için bir servet harcadılar."