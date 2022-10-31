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Nijerya, günlük en az 700 bin varil ham petrolü hırsızlara kaptırıyor

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, günlük en az 700 bin varil ham petrolünün hırsızlarca çalındığı duyuruldu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:11
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Nijerya, günlük en az 700 bin varil ham petrolü hırsızlara kaptırıyor

Nijerya, günlük en az 700 bin varil ham petrolü hırsızlara kaptırıyor
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Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, yaptığı açıklamada, ham petrol hırsızlığının ülkeye döviz girişini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ülkenin her gün en az 700 bin varil ham petrolü hırsızlara kaptırdığını ifade eden Sylva, "Bu hem petrol üretiminin hem de milli gelirin düşmesi anlamına geliyor" dedi.

Bakan Sylva, hükümetin petrol hırsızlığını önlemek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü de aktardı.

Ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Son iki ayda 5 milyondan litreden fazla çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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