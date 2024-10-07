Nijerya, Lübnan'daki 500 vatandaşını tahliye etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eche Abu-Obe, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle hükümetin tahliye işlemlerini başlattığını belirtti. Abu-Obe, Lübnan'da bulunan 500 Nijeryalı vatandaşın tahliye edildiğini ifade etti. Lübnan'da 2 binden fazla Nijeryalı bulunduğunu kaydeden Abu-Obe, büyükelçiliğin ayrılmaları için ikna çabalarına rağmen birçok Nijeryalının ülkede kalmakta ısrar ettiğini aktardı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri çatışan İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü. İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik kara saldırılarına başladığını duyurdu.