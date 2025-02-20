Nijerya Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Nijerya Merkez Bankası (CBN), 20 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği toplantıda gösterge faiz oranını yüzde 27,50 seviyesinde sabit tuttu. Kasım ayında yapılan 25 baz puanlık faiz artışının ardından gelen bu karar, geçen yıl boyunca süregelen altı faiz artırımı serisinin ardından geldi. 2024 yılı boyunca toplamda 875 baz puanlık artış yapan banka, sıkı para politikasını sürdürüyor.

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Merkez Bankası Başkanı Olayemi Cardoso, Para Politikası Kurulu’nun (MPC) son dönemdeki makroekonomik göstergelerden memnun olduğunu, özellikle de aralık ayından bu yana nairanın istikrar kazandığını belirtti. Ancak, tüketici fiyat endeksi (CPI) hesaplama metodolojisindeki değişikliklerin ardından enflasyon gelişmelerinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Ocak 2025 itibarıyla Nijerya’nın manşet enflasyonu yüzde 24,48 seviyesine gerileyerek bir önceki ayın yüzde 34,80’lik oranına kıyasla keskin bir düşüş gösterdi. Bu düşüşte, enflasyon hesaplamalarında yapılan baz yılı değişikliği ve güncellenen tüketim eğilimleri etkili oldu.

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2024’ün başından bu yana Nijerya Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak ve ülkenin para birimi nairanın değer kaybını önlemek amacıyla sıkılaştırıcı para politikaları uyguluyor. CBN’nin faiz kararlarının, önümüzdeki aylarda ekonomik büyüme, yatırım ortamı ve tüketici harcamaları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.

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