Nijerya ordusu Boko Haram'ın rehin aldığı 25 kişiyi kurtardı

Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 25 kişiyi, operasyonla kurtardığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Nijerya ordusu Boko Haram'ın rehin aldığı 25 kişiyi kurtardı

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun Borno eyaletine bağlı Gobara köyünde, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, teröristlerce rehin alınan 8'i çocuk, 6'sı kadın toplam 25 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Sözcü Nwachukwu, kurtarılan kişilerin, soruşturmanın ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'lerin başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı Güncel
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti Magazin
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu Spor
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü? Keşfet
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu Güncel
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu
Yalova’da arazi yangını Güncel
Yalova’da arazi yangını