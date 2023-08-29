Nijerya ordusu Boko Haram'ın rehin aldığı 25 kişiyi kurtardı

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun Borno eyaletine bağlı Gobara köyünde, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, teröristlerce rehin alınan 8'i çocuk, 6'sı kadın toplam 25 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Sözcü Nwachukwu, kurtarılan kişilerin, soruşturmanın ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'lerin başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.