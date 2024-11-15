Nijerya Osimhen’in golüyle puanı kaptı, Galatasaray tebrik etti

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Benin, sahasında Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya'yı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 16. dakikada Tijani ve 81. dakikada Osimhen'den geldi.

Galatasaray forması giyen Osimhen, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel de 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Nijerya, bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

GALATASARAY’DAN TEBRİK MESAJI GELDİ

Öte yandan Galatasaray, Nijerya'nın gruptan çıkmayı garantilediği maçta attığı gol için futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı.



Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:



"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde, Nijerya’nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı ve gruptan çıkmayı garantilediği maçta ülkesinin tek golünü atan Victor Osimhen’i tebrik ederiz."