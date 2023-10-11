Nijerya, petrol hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle 3 milyar dolardan fazla zarar etti

Ülkenin petrol bölgesindeki Kuzey Delta Senatörü Nwoko, yaptığı açıklamada, mevcut istatistiki verilerin boru hatlarına saldırıların ve petrol hırsızlığının Nijerya'da önemli sosyo-ekonomik krize yol açtığını kaydetti.

Nwoko, petrol hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan (2,3 trilyon naira) fazla zarar oluştuğunu bildirdi.

Nijer Deltası bölgesindeki petrol hırsızlığıyla mücadelede güvenlik kurumlarının mevcut ortak çabalarının olumlu sonuçlar verdiğine işaret eden Nwoko, "Bu çabalar petrol üretiminin artmasını ve 2023'ün ilk çeyreğinde günlük 1,49 milyon varilden 1,51 milyon varile ulaşmasını sağladı." dedi.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.