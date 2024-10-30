Nijerya tekstil atıklarını çöplerden men ediyor

Gbadegesin, LAWMA'nın Yaba’daki Tejuosho Pazarı ile iş birliği yaparak tekstil atıklarının geri dönüşüm şirketlerine aktarılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca LAWMA Akademisi’nde öğrencilere tekstil atıklarını pratik ürünlere dönüştürme becerileri kazandırılıyor ve böylece sürdürülebilir uygulamalar teşvik ediliyor.

Kapsamlı Atık Yönetimi Stratejisi

Devlet yetkilileri, Lagos çöplüklerindeki tekstil atığı yasağının sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda olduğunu vurguladı. Lagos Eyaleti, sürdürülebilir atık yönetimi stratejisi kapsamında Epe’de bir atıktan enerjiye dönüşüm tesisi inşa etmekte ve Olusosun çöplüğünü hizmet dışı bırakmak için Gana merkezli Zoomlion firmasıyla iş birliği yapmakta.

LAWMA ayrıca, çevreyle uyumsuz faaliyetleri bildirmek için Capture Lagos ihbar platformunun kullanımını teşvik etti. Şehirdeki zararlı atıkların yasaklanması ilk olarak Ocak 2024'te duyurulmuştu. LAWMA, Hollanda merkezli Closing the Loop ve Harvest Waste Consortium ile Nijerya’nın Jospong Group gibi ortaklarla birlikte çalışıyor. Hollanda hükümeti tarafından 120 milyon euro desteklenen Harvest Waste Consortium, Epe çöplüğünde günlük 2.500 ila 3.000 ton atığı elektriğe dönüştürerek çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.