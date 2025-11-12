Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (NDLEA) açıklamasına göre, Tin Can Adası Limanı'nda, yeniden ihracat için getirilen boş konteynerlerin dezenfeksiyonu sırasında 1 ton kokain bulundu.

Yetkililer, bunun "liman tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalaması" olduğunu vurguladı.

Batı Afrika'daki zayıf güvenlik işbirliği, yönetişim boşlukları ve gelişen ulaşım ağlarının bölgeyi uyuşturucu kaçakçılığı açısından cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Ülkede 2022'de Lagos'un Ikorodu bölgesindeki bir depoda ve 2023'te Apapa Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda da büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.