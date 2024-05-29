Nijerya'da 122 kaçak petrol rafinerisi tespit edildi

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, petrol hırsızlığı ve vandalizmin ülkenin ham petrol üretimini olumsuz etkilediğini belirterek Nijerya ordusuyla birlikte Niger Delta'da operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Kyari, bu operasyonlarda 122 kaçak rafineri ve 65 yasa dışı boru hattı bağlantısının tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca, operasyonlarda tankerler dahil olmak üzere 20 araç ve önemli miktarda çalıntı petrol ele geçirildiğini açıkladı. Nijerya'da artan petrol hırsızlığının ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiği belirtiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, geçen yıl sadece petrol hırsızlığı ve boru hattı saldırıları nedeniyle ülkenin 3 milyar doların üzerinde zarara uğradığını ifade etti.

Nijerya'nın 37 milyar varil petrol rezervine sahip olduğu ve dünya petrol rezervlerinin %3.1'ini oluşturduğu biliniyor.