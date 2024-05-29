Nijerya'da 122 kaçak petrol rafinerisi tespit edildi

Kaynak: AA
Nijerya'da 122 kaçak petrol rafinerisi tespit edildi

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), ülkede ham petrolün yasa dışı rafine edilmesinde kullanılan 122 tesisin tespit edildiğini duyurdu.

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, petrol hırsızlığı ve vandalizmin ülkenin ham petrol üretimini olumsuz etkilediğini belirterek Nijerya ordusuyla birlikte Niger Delta'da operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Kyari, bu operasyonlarda 122 kaçak rafineri ve 65 yasa dışı boru hattı bağlantısının tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca, operasyonlarda tankerler dahil olmak üzere 20 araç ve önemli miktarda çalıntı petrol ele geçirildiğini açıkladı. Nijerya'da artan petrol hırsızlığının ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiği belirtiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, geçen yıl sadece petrol hırsızlığı ve boru hattı saldırıları nedeniyle ülkenin 3 milyar doların üzerinde zarara uğradığını ifade etti.

Nijerya'nın 37 milyar varil petrol rezervine sahip olduğu ve dünya petrol rezervlerinin %3.1'ini oluşturduğu biliniyor.

Son Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü Yerel Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması Video
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo Keşfet
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek Gündem
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme Gündem
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı
Rize'de otomobil dereye uçtu Yerel Haberler
Rize'de otomobil dereye uçtu