Nijerya'da 20 tıp öğrencisini kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nijerya'da 20 tıp öğrencisini kaçırdı

Yetkililer, Cuma günü yaptığı açıklamada, Nijerya'nın merkezinde bir yolculuk sırasında kaçırıldığı iddia edilen en az 20 tıp öğrencisi için arama operasyonu başlatıldığını söyledi.

Polis sözcüsü Catherine Sewuese Anene, Çin Haber Ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Nijerya'nın orta kuşak bölgesinde bulunan Jos Üniversitesi öğrencilerinin, Benue eyaletinin kuzey merkezindeki Otukpo kasabasında perşembe akşamı kaçırıldığını söyledi.

Anene, güneydeki Enugu Eyaleti'nde Katolik Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri Federasyonu'nun yıllık kongresine katılmak üzere yola çıkan kaçırılanların, yolculuk sırasında şüpheli silahlı kişiler tarafından pusuya düşürülerek rehin alındığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten yetkili, güvenlik güçlerinin silahlı kişileri yakalamak ve kaçırılanları kurtarmak için alarma geçtiğini söyledi.

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