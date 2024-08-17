Nijerya'da 20 tıp öğrencisini kaçırdı

Polis sözcüsü Catherine Sewuese Anene, Çin Haber Ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Nijerya'nın orta kuşak bölgesinde bulunan Jos Üniversitesi öğrencilerinin, Benue eyaletinin kuzey merkezindeki Otukpo kasabasında perşembe akşamı kaçırıldığını söyledi.

Anene, güneydeki Enugu Eyaleti'nde Katolik Tıp ve Diş Hekimliği Öğrencileri Federasyonu'nun yıllık kongresine katılmak üzere yola çıkan kaçırılanların, yolculuk sırasında şüpheli silahlı kişiler tarafından pusuya düşürülerek rehin alındığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten yetkili, güvenlik güçlerinin silahlı kişileri yakalamak ve kaçırılanları kurtarmak için alarma geçtiğini söyledi.