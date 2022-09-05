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Nijerya'da 200'den fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:55
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Nijerya'da 200'den fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 200'den fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
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Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, ABD'den satın alınan "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarıyla Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı ve Bama bölgesinde Boko Haram ve ISWAP teröristlerine yönelik hava operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 5 örgüt elebaşının bulunduğu 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt kampının bombalandığı operasyonlarda en az 70 terörist kaçarken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan Kaduna eyaletinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 3 çete üyesi öldürüldü, silah ve mühimmata el konuldu.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. (AA)

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