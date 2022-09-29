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Akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:28
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Nijerya'da akaryakıt tankeri patlaması sonucu 20 kişi öldü

Akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinin Ankpa köprüsünde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyalet Koordinatörü Stephen Dawulung, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Dawulung, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.(AA)
 

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