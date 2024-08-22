Nijerya'da aşırı yağışlar sele döndü. 28 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, özellikle Gamawa bölgesindeki köyler, aşırı yağışlar nedeniyle büyük zarar gördü.

Sellerin neden olduğu felakette, 28 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, yaklaşık 100 kişi evlerini kaybetti ve barınaksız kaldı.

Tropikal iklim kuşağında yer alan Nijerya'da, seller sıkça görülen bir doğa olayı. Geçtiğimiz hafta da Jigawa eyaletinde meydana gelen seller, 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarılar yapmaya devam ediyor.