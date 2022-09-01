1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:41
Takip Et

Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon

Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
+
Aa
-

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 49 Boko Haram mensubunun öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığı kaydedildi.

Teröristlerin kamp ve sığınaklarının imha edildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
1
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
3
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
4
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
5
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Fenerbahçe Icardi transferi için devrede
6
﻿Fenerbahçe Icardi transferi için devrede
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
7
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿Silifke çileği için hazırlıklar başladı
﻿ 30 işçi gıdadan zehirlendi
﻿ 30 işçi gıdadan zehirlendi
﻿ 30 işçi gıdadan zehirlendi
﻿Hususi pasaport için süre uzatma işlemi bugün başladı
﻿Hususi pasaport için süre uzatma işlemi bugün başladı
﻿Hususi pasaport için süre uzatma işlemi bugün başladı
﻿Trabzonspor Umut Bozok'u duyurdu
﻿Trabzonspor Umut Bozok'u duyurdu
﻿Trabzonspor Umut Bozok'u duyurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.