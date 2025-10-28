Nijerya'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 Boko Haram üyesi öldürüldü. Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru Ngala bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 10 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.