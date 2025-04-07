Nijerya’da dehşet! Çeteler Kebbi ve Katsina eyaletlerine saldırdı: 9 kişi öldü, 56 kişi kaçırıldı

Kaynak: AA
Nijerya’da dehşet! Çeteler Kebbi ve Katsina eyaletlerine saldırdı: 9 kişi öldü, 56 kişi kaçırıldı

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kebbi ve Katsina eyaletlerinde silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Augie bölge yetkilisi Malam İbrahim, yaptığı açıklamada Kebbi eyaletinde ortaya çıktığı belirtilen Lakurawa silahlı grubunun, eyaletin Augie bölgesindeki yerel güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini aktardı.

İbrahim, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Kebbi Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Katsina eyaletinin Dandume bölgesine silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda da 6 kişi öldü, 56 kişi de kaçırıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

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