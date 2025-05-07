Nijerya'da doktorlar 3 günlük greve gitti

Kaynak: AA
Nijerya'da doktorlar 3 günlük greve gitti

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde bulunan kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 3 günlük greve başladı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. George Ebong, yaptığı yazılı açıklamada, 3 günlük grev kararının, Birliğin üst düzey yetkilileriyle yapılan olağanüstü toplantı sonrasında alındığını bildirdi.

Ebong, hükümetin talepleri karşılamaması durumunda süresiz greve gitme seçeneğini de değerlendirdiklerini belirtti.

100'den fazla doktorun herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alındığını da ifade eden Ebong, bu işten çıkarmaları "insanlık ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Grev nedeniyle kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade belirtildi.

Son Haberler
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler