Nijerya'da düğün konvoyundaki otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi öldü

Ulusal Karayolu Taşımacılığı Çalışanları Birliği (NURTW) görevlisi Abubakar Muhammed, yerel medyaya yaptığı beyanatta, Zamfara bölgesine bağlı Fass köyü civarında düğün kortejinde bulunan bir otobüsün ırmağa düştüğünü açıkladı.

Muhammed, kazada kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gelini, damadın hanesine götüren otobüsün, kısmen yıkılmış bir köprüde durduktan sonra geriye kayarak ırmağa yuvarlandığını söyleyen Muhammed, şoförün el frenini çekmeyi ihmal etmiş olabileceğini dile getirdi.