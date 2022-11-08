Nijerya'daki saldırılarda 11 kişi öldü, en az 80 kişi kaçırıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesindeki köylere silahlı kişiler saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 11 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi kaçırıldı.

Bukkuyum bölge yetkililerinden Muawiya Mesudan, bölgede yaşanan durumu değerlendirmek için eyalet hükümetiyle acil toplantı düzenlediğini belirtti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı. (AA)