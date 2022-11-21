21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da düzenlenen silahlı baskınlarda en az 115 kişi kaçırıldı

Nijerya'da düzenlenen silahlı baskınlarda en az 115 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı baskınlarda en az 115 kişinin kaçırıldığı bildirildi

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:39
Takip Et

Nijerya'da düzenlenen silahlı baskınlarda en az 115 kişi kaçırıldı

Nijerya'da düzenlenen silahlı baskınlarda en az 115 kişi kaçırıldı
+
Aa
-

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, dün, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı 4 köye silahlı baskın düzenlediğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Dosara, eyaletin Kanwa köyündeki baskında 40'tan fazla kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Adını vermek istemeyen Kwabre köy yetkilisi de silahlı kişilerin köyde çoğu çocuk ve kadın 37 kişiyi kaçırdığını ifade etti.

Yetkili, silahlı kişilerin ikiye bölünerek köye saldırdığını belirterek, "Saldırıda 14-16 yaş çocukları ve kadınları kaçırdılar." dedi.

Zamfara eyaletine bağlı Yankaba ve Gidan Goga köylerinde ise tarlada çalışan 38 kişi kaçırıldı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
2
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
3
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
6
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
7
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.