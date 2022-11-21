Nijerya'da düzenlenen silahlı baskınlarda en az 115 kişi kaçırıldı

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, dün, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı 4 köye silahlı baskın düzenlediğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Dosara, eyaletin Kanwa köyündeki baskında 40'tan fazla kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Adını vermek istemeyen Kwabre köy yetkilisi de silahlı kişilerin köyde çoğu çocuk ve kadın 37 kişiyi kaçırdığını ifade etti.

Yetkili, silahlı kişilerin ikiye bölünerek köye saldırdığını belirterek, "Saldırıda 14-16 yaş çocukları ve kadınları kaçırdılar." dedi.

Zamfara eyaletine bağlı Yankaba ve Gidan Goga köylerinde ise tarlada çalışan 38 kişi kaçırıldı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı