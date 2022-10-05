6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı

Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), Uganda'da patlak veren Ebola virüsü salgınının ardından Nijerya'da virüsün yayılma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 23:53
Takip Et

Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı

Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
+
Aa
-

NCDC'den yapılan açıklamada, Uganda ölümcül bir salgınla mücadeleye devam ederken, virüsün diğer Afrika ülkelerine yayılma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Ebola virüsünün Nijerya'ya yayılma riski yüksek. Ebola'nın Sudan varyantı şu anda tedavi için etkili bir ilaca veya önleme için lisanslı aşıya sahip değil." ifadeleri kullanıldı.

Halkın virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılan açıklamada, Nijerya'nın da salgına etkili bir şekilde tepki vermek için donanımlı olduğu aktarıldı.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
3
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
5
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
6
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
7
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Avrupa'da tedbirler ağırlaşıyor
﻿Avrupa'da tedbirler ağırlaşıyor
﻿Avrupa'da tedbirler ağırlaşıyor
﻿6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi
﻿6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi
﻿6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.