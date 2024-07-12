Nijerya'da facia: Sınav esnasında okul çöktü. 16 öğrenci hayatını kaybetti

Jos North bölgesindeki iki katlı okul, sabah saatlerinde çöktü ve enkaz altında kalan öğrencilerin cesetlerine ulaşıldı.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), olayın ardından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Çökmenin nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bölge sakinleri, olayın etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında gerçekleştiğini belirtti.

Nijerya, bina standartlarının yeterince sıkı olmaması ve düşük kaliteli malzeme kullanımı nedeniyle sık sık bina çökmeleriyle gündeme geliyor.