Nijerya'da facia: Sınav esnasında okul çöktü. 16 öğrenci hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nijerya'da facia: Sınav esnasında okul çöktü. 16 öğrenci hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir okulun sınav sırasında çökmesi sonucu 16 öğrenci hayatını kaybetti.

Jos North bölgesindeki iki katlı okul, sabah saatlerinde çöktü ve enkaz altında kalan öğrencilerin cesetlerine ulaşıldı.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), olayın ardından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

1.png

Çökmenin nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bölge sakinleri, olayın etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında gerçekleştiğini belirtti.

2.png

Nijerya, bina standartlarının yeterince sıkı olmaması ve düşük kaliteli malzeme kullanımı nedeniyle sık sık bina çökmeleriyle gündeme geliyor.

3.png

İlgili Haberler
Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor. Artık satışı yapılmayacak. Tarih verildi
Acun Ilıcalı'yı yıkan transfer
Son Haberler
İzmir’deki 300 milyonluk vurgunla ilgili şube müdürü tutuklandı Gündem
İzmir’deki 300 milyonluk vurgunla ilgili şube müdürü tutuklandı
Mehmet Büyükekşi bitti Ali Koç kazandı Spor
Mehmet Büyükekşi bitti Ali Koç kazandı
AKP’li başkan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı logosuyla kart basmışlardı Gündem
AKP’li başkan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı logosuyla kart basmışlardı
28'inci Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu Kültür Sanat
28'inci Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu
Gelin ve damat düğün pastası yerine cağ kebabı kesti Video
Gelin ve damat düğün pastası yerine cağ kebabı kesti
Okunmuş su için özel üretilen yaprak ayetler tepki topladı Yaşam
Okunmuş su için özel üretilen yaprak ayetler tepki topladı
Beşiktaş paylaştı taraftarlar havaya uçtu Spor
Beşiktaş paylaştı taraftarlar havaya uçtu