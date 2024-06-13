Nijerya'da güvenlik operasyonu: 36 çete üyesi öldürüldü

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldıkları istihbarat doğrultusunda eyaletin Giwa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Aruwan, operasyonda çetenin elebaşı Buharin Yadi'nin de aralarında bulunduğu 36 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Aruwan, çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını ve operasyonda çok sayıda silah, motosiklet ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya, son dönemde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor. Kaduna eyaletinde ocak ayından bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi kaçırıldı.