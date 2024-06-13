Nijerya'da güvenlik operasyonu: 36 çete üyesi öldürüldü

Kaynak: AA
Nijerya'da güvenlik operasyonu: 36 çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 36 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin aldıkları istihbarat doğrultusunda eyaletin Giwa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Aruwan, operasyonda çetenin elebaşı Buharin Yadi'nin de aralarında bulunduğu 36 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Aruwan, çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını ve operasyonda çok sayıda silah, motosiklet ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya, son dönemde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor. Kaduna eyaletinde ocak ayından bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi kaçırıldı.

Son Haberler
İlkay Gündoğan rengini belli etti Spor
İlkay Gündoğan rengini belli etti
Dolar sahiplerine soğuk duş. Bakanlık kararı ile kaldırıldı Ekonomi
Dolar sahiplerine soğuk duş. Bakanlık kararı ile kaldırıldı
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi Gündem
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi
Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada Yerel Haberler
Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada
Ahmet Çakar parayı buldu Spor
Ahmet Çakar parayı buldu
Kayıp genç gölette ölü bulundu Yerel Haberler
Kayıp genç gölette ölü bulundu
Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı. Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Ekonomi
Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı. Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor