Nijerya'da iki haftada onlarca güvenlik görevlisi öldürüldü

Kaynak: AA
Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da son 2 haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 53 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara, Edo, Katsina, Kogi, Borno, Kebbi, Kwara ve Enugu eyaletlerinde gerçekleştirilen saldırılarda sivillerin yanı sıra güvenlik güçleri de hedef alındı.

Bu iki haftalık dönemde düzenlenen saldırılarda 53 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasında yasa dışı grupların silah ve mühimmat elde etme çabalarının etkili olduğuna dikkati çekiyor.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

