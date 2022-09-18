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Nijerya'da iki tekne alabora oldu: 8 ölü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 21:29
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Nijerya'da iki tekne alabora oldu: 8 ölü

Nijerya'da iki tekne alabora oldu: 8 ölü
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Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, yaptığı açıklamada, eyaletin Tarmuwa bölgesine bağlı Jumbam Nehri'nde iki yolcu teknesinin alabora olduğunu belirtti.

Goje, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Goje, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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