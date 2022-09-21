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Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 45 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 04:09
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Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı

Nijerya'da kiliseye saldırı: 45 kişi kaçırıldı
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Güney Kaduna Halklar Birliği Başkanı Awemi Maisamari, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesindeki bir kiliseye saldırı düzenlediğini belirtti.

Maisamari, saldırıda kilise ve çevresindeki 45 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Silahlı kişilerin kaçırdığı bazı kişilerin aileleriyle iletişime geçtiğini aktaran Maisamari, fidye talebinde bulunulduğunu söyledi.

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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