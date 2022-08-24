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Kolera hortladı 91 kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi yükselen kolera vakasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4-31 Temmuz'da 25 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği bildirilirken ocaktan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e ulaştığı kaydedildi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:02
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Nijerya'da kolera hortladı 91 kişi öldü

Kolera hortladı 91 kişi öldü
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Oda TV'nin haberine göre; Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 4-31 Temmuz'da 575 kolera vakasının tespit edildiği ve 25 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ocaktan bu yana kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e ulaştığı kaydedildi.

Salgının bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelerde 3 bin 610 kolera vakasının görüldüğü bildirildi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

 

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