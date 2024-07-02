Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris'in açıklamasına göre, salgın ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 33 eyaletine yayıldı.

Ocaktan bu yana 2,102 kolera vakası bildirilirken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da 63'e ulaştı. İdris, vakaların yüzde 90'ının ülkenin 10 eyaletinde görüldüğünü, bunların ise 7'sinin güney bölgelerinde gerçekleştiğini belirtti.

Nijerya'da 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan edilmişti. Geçen yıl ülkede 3,000'den fazla kolera vakası görülürken, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera, "Vibrio" bakterisinin neden olduğu ve genellikle kirli su ve gıda yoluyla bulaşan bir hastalık olup, ishal ve ciddi su kaybına yol açabiliyor. Hastalık tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Nijerya'da temiz su eksikliği ve etkin tıbbi müdahale imkanlarının yetersizliği, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve diğer salgın hastalıklar da yaygın olarak görülüyor.