Nijerya’da köye silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde yer alan Sabongarin Damri köyüne geçtiğimiz cumartesi silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırganların 70 kişiyi kaçırdığını belirtti. Köy sakinlerinden biri yaptığı açıklamada, "Motosikletlerle geldiler, kızlarımızı ve çocuklarımızı kaçırmadan önce rastgele ateş ettiler.

Nijerya'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü 50 kişi kaçırıldı

Bugün itibarıyla onlardan hiçbir haber alamadık. Her yer sessiz" dedi.

Nijer sınırındaki Zamfara eyaleti şiddetli saldırıların merkez üssü haline gelirken, binlerce kişi evlerini terk etti.