Nijerya'da nüfusun yüzde 31'i okuma yazma bilmiyor

Eğitim Bakanı Adamu Adamu, yaptığı açıklamada, Nijerya vatandaşlarının yaklaşık yüzde 31'inin okuma yazma bilmediğini belirtti.

Ülkede yaklaşık 20 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğunu kaydeden Adamu, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Adamu, hükümetin, ülkenin okuryazarlık düzeyini artırma konusunda kararlı olduğunun altını çizerek, ülkedeki eğitim sorununu çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Eğitim Özel Elçisi ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da eğitim ve öğretim faaliyetleri, iç göç, etnik ve dini çatışmalar, Boko Haram saldırıları, ekonomik kaynakların verimli kullanılamaması ve yolsuzluk gibi nedenlerden ötürü olumsuz etkileniyor.