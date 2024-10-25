Nijerya'da okyanusa helikopter düştü: 3 cesede ulaşıldı 5 kayıp var

Nijerya'da petrol şirketinin kiraladığı helikopter, Atlantik Okyanusuna düştü. Kaza sonrası 3 cesede ulaşılırken, 5 kayıbın bulunduğu öğrenildi.

Nijerya’da Sikorsky S-76 tipi bir helikopter, Atlantik Okyanusuna düştü. Helikopterin Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) tarafından kiralanan East Wind Aviation şirketinden kiralandığı belirtildi. Helikopterin, Bonny Finima şehri açıklarında okyanusa düştüğü açıklandı.

Helikopterde toplamda 8 kişi bulunduğu açıklanırken, şu ana kadar üç kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 5 kişiyi bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgede zorlu hava şartlarının bulunduğu kaydedilirken, kayıpların hayatta kalma ihtimali üzerine arama faaliyetlerini hızlandırdığı ifade edildi.

Kaza, Nijerya’da endişeye yol açarken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüldüğünü de kaydetti.