﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Oyo eyaletinin Ibarapa kentindeki Lanlate karayolunda bir yolcu otobüsü ve bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçların alev almasının ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi.

İbarapa Bölge Başkanı Gbenga Obalowo, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, araçların kafa kafaya çarpıştıklarını söyledi. Kaza sonucu 20 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, kazanın otobüs sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde de geçtiğimiz temmuz ayında bir otoyolda 3 aracın çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

(Kaynak: İHA)