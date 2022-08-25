Nijerya'da reklamlarda yabancı manken yasağı

AA

Nijerya Reklam Düzenleme Konseyi (ARCON) Genel Müdürü Olalekan Fadolapo, 1 Ekim'den itibaren yabancı mankenlerin ve seslendirme sanatçılarının reklamlarda yer almasının yasaklanacağını açıkladı.

Fadolapo, bu kararın yerel içerik ve yetenekleri teşvik etmeyi ve ekonomik büyümeyi artırmayı amaçladığını belirterek "Tüm reklamlar, reklam ve pazarlama iletişimi materyalleri, yalnızca Nijeryalı modelleri ve seslendirme sanatçılarını kullanacak." ifadesini kullandı.

Yeni uygulamanın devam eden reklamları etkilemeyeceğini kaydeden Fadolapo, yeni yasağın 1 Ekim'den itibaren çekilecek reklamlar için geçerli olacağını aktardı.