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Nijerya'da sarı humma 14 can aldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 03:32
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Nijerya'da sarı humma 14 can aldı

Nijerya'da sarı humma 14 can aldı
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 10 eyaletine sarı humma salgınının yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu bölgelerde 1179 sarı humma vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hükümetin salgınla ilgili önlem aldığı ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrole başlandığı ifade edildi.

HÜKÜMET, 2017'DEN BU YANA SALGINLA MÜCADELE EDİYOR

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşılanmıştı. (AA)

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