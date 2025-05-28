Nijerya'da sel 1,2 milyondan fazla kişi yerinden etti

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, ülkenin Imo eyaletindeki Owerri bölgesinde düzenlenen "2025 Ulusal Afet Hazırlık ve Müdahale Kampanyası" toplantısında konuştu.

Umar, ülkede 2024'te meydana gelen şiddetli sel felaketlerinde 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu belirterek, bu dönemde sel felaketleri nedeniyle 1235 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 bin 469 kişinin de yaralandığını söyledi.

Umar, 2024 yılında selden etkilenen kişi sayısının 5 milyon 264 bini aştığını, 1 milyon 439 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti.

Özellikle kırsal kesimlerde yaşamları korumak ve toplumsal dayanıklılığı artırmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Umar, Nijerya Meteoroloji Ajansı ve Nijerya Hidrolojik Hizmetler Ajansının 2025 yılına ilişkin iklim tahminlerine dayanarak, sel felaketlerine karşı hazırlık, azaltma ve müdahale stratejileri geliştirdiklerini ifade etti.

Umar, "Afetin olası etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler aldık. Bu çerçevede, 2025 mevsimsel iklim tahminlerinin yerel düzeyde anlaşılmasını sağlamak ve ilgili kurumların sorumluluklarını hatırlatmak üzere bir dizi çalışma yürütüyoruz" dedi.