Nijerya’da sel alarmı: Binlerce kişi evsiz kaldı: Bilanço vahim

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Nijerya’nın Nijer eyaletine bağlı Mokwa kentinde şiddetli yağışların tetiklediği sel felaketi, en az 150 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yüzlerce ev yerle bir oldu. Yetkililer can kaybının artmasından endişeleniyor.

Nijerya'nın Nijer eyaletine bağlı Mokwa kentinde, önceki gün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma ekipleri, selde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybı sayısının daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Audu Husseini, sel sonucu 3 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve 265 evin de "tamamen yıkıldığını" söyledi.

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Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) ve güvenlik birimlerine selden etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma ve yardım operasyonlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

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Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Nijerya’da sel alarmı: Binlerce kişi evsiz kaldı: Bilanço vahim

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