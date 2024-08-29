Nijerya'da sel felaketi. 179 ölü

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle en az 179 kişinin hayatını kaybettiği ve on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler, ülkenin kuzeybatısındaki yedi eyalet olarak belirlendi. Bu bölgelerde toplam 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 bin hektardan fazla tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi.

Nijerya'da 2022 yılında da benzer bir durum yaşanmış, o dönemde sel felaketlerinde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1,4 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış ve 440 bin hektar tarım arazisi tahrip olmuştu.

Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı

Japonya’yı tayfun vurdu: 4 ölü, 94 yaralı