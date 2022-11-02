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Nijerya'da silahlı baskın: 39 çocuğu kaçırdılar

 Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı baskında tarlada çalışan 39 çocuk kaçırıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:50
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Nijerya'da silahlı baskın: 39 çocuğu kaçırdılar

Nijerya'da silahlı baskın: 39 çocuğu kaçırdılar
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AA'nın Nijerya basından aktardığı haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesine gelen silahlı kişiler, tarlaya baskın düzenledi.

Baskında tarlada çalışan 39 çocuk kaçırıldı, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, çocukların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Zaman zaman silahlı saldırıların düzenlendiği Katsina eyaletinde son olarak 15 Eylül'deki baskında en az 50 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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