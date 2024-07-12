Nijerya’da sınav esnasında okul çöktü: 16 ölü

Olay, Jos North bölgesindeki iki katlı bir okulda meydana geldi. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çöken binanın enkazı altında kalan 16 öğrencinin hayatını kaybettiği doğrulandı. NEMA ve diğer kuruluşların arama ve kurtarma operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Çökmenin nedeni henüz açıklanmazken, bölge sakinleri son üç gündür devam eden şiddetli yağışların olayı tetiklediğini ifade etti.

Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da, bina standartlarının yetersizliği, düşük kaliteli malzeme kullanımı ve ihmaller nedeniyle bina çökmeleri sık sık yaşanıyor.