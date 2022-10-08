﻿Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde bir yolcu teknesi battı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Bölge Koordinatörü Thickman Tanimu, teknenin şiddetli yağış nedeniyle alabora olduğunu ve içinde 85 yolcunun bulunduğunu söyledi. Tanimu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İHA)