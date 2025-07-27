Nijerya'da tekne battı! 25 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Nijerya'da tekne battı! 25 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı.
Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.

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