Nijerya'da tekne kazası! Ölüler var

Eyalete bağlı Akeke bölgesindeki bir nehirde meydana gelen olayda, iki teknenin çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle teknelerden birinin battığı ve bu kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

Yetkililer, kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve ekiplerin kayıp kişileri bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.