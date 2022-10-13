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Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşı Kanu beraat etti

Nijerya'da yargılanan, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu beraat etti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 23:38
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Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşı Kanu beraat etti

Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşı Kanu beraat etti
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AA - Kanu'nun avukatı Ifeanyi Ejiofor, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesinin Kanu'yu tahliye ettiğini belirtti.

Ejiofor, açıklamasında, "Temyiz kabul edildi. Oyendu Mazi Nnamdi Kanu tahliye edildi ve beraat etti. Kazandık!" ifadesini kullandı.

Kanu 15 ayrı suçtan yargılanıyordu

Daha önce terörizm ve vatana ihanet gibi 7 suçtan yargılanacak IPOB elebaşı Kanu, daha sonra 15 ayrı suçtan yargılanmaya devam etmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında IPOB, Nijerya tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.

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