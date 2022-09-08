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Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:26
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Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
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Ulusal basındaki haberlere göre, IPOB üyeleri, Enugu eyaletine bağlı New Haven bölgesinde görev yapan polislere ateş açtı.

Saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı terör örgütleri tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsızlık talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. (AA)

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