Nijerya'dan ABD'ye rest: "Yeterince sorunumuz var"

Nijerya hükümeti, Trump yönetiminin Venezuela ve diğer üçüncü ülkelerden sınır dışı edilen kişileri kabul etme baskısına kararlılıkla direneceğini duyurdu. Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, cuma günü Channels TV'ye verdiği röportajda, ABD'nin birçok Afrika ülkesine sınır dışı etmek istediği yabancı uyrukluları kabul etmeleri yönünde baskı yaptığını belirtti. Tuggar, "Zaten 230 milyondan fazla insanımız var" diyerek ülkesinin mevcut demografik yüküne dikkat çekti. Ünlü ABD'li rap grubu Public Enemy'den Flava Flav'ın bir sözüne atıfta bulunarak, "Flava Flav'ın kendi sorunları var. Sana hiçbir şey yapamam, dostum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme çabalarına karşı, tarife ve vize kısıtlamaları tehditlerine rağmen yapılan en yüksek profilli retlerden biri olarak kayda geçti. ABD hükümeti, Afrika ülkelerine üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmeleri yönünde baskı yaptığını henüz resmi olarak doğrulamadı.

BÖLGESEL GERİLİMLER VE VİZE KISITLAMALARI

Bu ayın başlarında ABD hükümeti, Güney Sudan'a 8 kişiyi sınır dışı etti. Myanmar, Laos, Vietnam, Küba ve Meksika gibi çeşitli ülkelerden gelen bu kişiler, mayıs ayında ABD'den Doğu Afrika'daki Cibuti'de bir askeri üsse nakledilmiş ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin sınır dışı etmelerine izin vermesinin ardından hafta sonu Güney Sudan'a uçurulmuştu. Mayıs ayında Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Ruanda devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetinin ABD'den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etme konusunda Washington ile "erken görüşmeler" içinde olduğunu söylemişti. ABD'nin ayrıca Benin, Eswatini ve Libya gibi en az üç Afrika ülkesine daha sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmeleri için yaklaştığı bildirildi. Ancak Libya'daki BM destekli hükümet ve doğuyu kontrol eden askeri hükümet bu iddiaları reddetti.

Bu hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya, Etiyopya ve Kamerun vatandaşlarına yönelik önemli vize kısıtlamaları getirdi. Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen neredeyse tüm göçmen olmayan ve diplomatik olmayan vizeler artık yalnızca üç ay ve tek giriş için geçerli olacak. Bu adım, ABD'nin "küresel karşılıklılık yeniden düzenlemesi" olarak adlandırdığı bir sürecin parçası. Nijerya'da bu hamle eleştirilere neden oldu. Nijeryalı yetkililer, kısıtlamaların karşılıklı olmadığını ve bunun yerine ülkenin ABD'nin göç taleplerine uymayı reddetmesiyle bağlantılı olduğunu savunuyor.

EGEMENLİK VURGUSU VE TİCARİ İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanı Tuggar, "Nijerya gibi bir ülkenin Venezuelalı mahkumları Nijerya'ya kabul etmesi zor olacak. Zaten yeterince sorunumuz var. Allah aşkına, Venezuelalı sınır dışı edilenleri Nijerya'ya kabul edemeyiz" dedi. Nijerya hükümeti, ABD'li yetkililerle kritik mineraller, petrol ve gazı içeren yeni anlaşmalar yapmak için görüşmeler yürüttüğünü, ancak egemenliğinden taviz vermeyeceğini belirtiyor. Tuggar, "Ulusal çıkarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın bu duruşu, Wall Street Journal'ın haberini takip ediyor. Haberde, Trump yönetiminin bu hafta Beyaz Saray'da Trump ile görüşen beş Afrikalı başkana, kendi ülkeleri onları geri almayı reddeden sınır dışı edilen kişileri kabul etmeleri için baskı yaptığı belirtilmişti. Resmi olarak ticaret odaklı olan zirveye Liberya, Senegal, Gabon, Gine-Bissau ve Moritanya başkanları katılmıştı. Ancak Başkan Trump açılış konuşmasında göç politikasına değinerek, "Umarım vize süresini aşanların yüksek oranlarını düşürebilir ve ayrıca güvenli üçüncü ülke anlaşmalarında ilerleme kaydedebiliriz" demişti. Trump, toplantıda Liberya Devlet Başkanı Joseph Boakai'yi "çok iyi İngilizce konuştuğu" için övmesiyle de tepki çekmişti. Oysa İngilizce Liberya'nın resmi dili ve ülke 19. yüzyılda ABD'den gelen eski köleleştirilmiş insanlar tarafından kurulmuştu.