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Nikah saatinde cenaze namazı kılındı: Balıkesir'de acı olay

Balıkesir’in Edremit ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün nikâh töreni olduğu öğrenilen gencin cenaze namazını babası kıldırdı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:28
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Nikah saatinde cenaze namazı kılındı: Balıkesir'de acı olay

Nikah saatinde cenaze namazı kılındı: Balıkesir'de acı olay
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Gencin cenaze namazını Alemizade Camii imamı olan babası Hüseyin Yıldırım kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşınarak Dereli Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden babanın cenazede törenindeki evlat acısı yürek dağladı.

BUGÜN NİKÂH TÖRENİ VARDI

Perşembe günü Muhammed Yıldırım'ın yüksek gerileme kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım'ın bugün nikâh töreninin olduğu öğrenildi. Kendi nikâh saatinde cenaze namazı kılınan Yıldırım'ın gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA

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Asker
28.08.2022 12:02
Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmazsın mekanı cennet olsun inşallah.  
 
Guguk Kuşu
28.08.2022 11:40
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bir baba için en zor görev Allah anne babaya geride kalanlara sabır versin  
 
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