Nikah ücretlerinde rekor artış. 2025'te yeni zam geliyor

Birçok belediye, yeni yıldan itiberen nikah ücretlerine zam yapma kararı aldı.

Artan enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar birçok ürün ve hizmete zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak Belediyeler nikah ücretlerine zam yaptı.

Ekonomim'deki habere evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde ise 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 55,1’inin evliliğin ilk 10 yılında gerçekleştiği görüldü.

TÜİK’in Doğum İstatistikleri 2023 verilerine göre, toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk olurken, 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı gerilerken, bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. 2023 yılında Türkiye’de doğan çocuk sayısı 1 milyonun altında kaldı.

Nikahta başına gelen sosyal medyada gündem oldu

2023-2100 Nüfus Projeksiyonları’na göre, demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceği varsayımıyla ana senaryoda, 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030 yılında 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050 yılında ise 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması, 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçerek, 2100 yılında 77 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalarak 2023 yılında 3,14 kişiye düştü.

Damadı nikah memuruyla evlendirdiler

OECD verilerine göre, 15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 27,93 ile en yüksek Türkiye’de oldu. Bu da 10 gençten neredeyse 3’ünün hiçbir alanda yer almadığını gösterdi.

Türkiye’de evlilik denildiğinde akla ilk her şeyin lüks ev sıfır olduğu yuvalar kurmak, gösterişli düğünler ve takılar geliyor. Gençler bunları karşılayamıyor.

Sade bir nikahla evlenmek isteyen gençler için 2018 yılında İstanbul’un en gözde ve merkezi nikah salonlarından olan Kadıköy Belediye’sinde nikah kıymak hafta içi 268,5 TL olurken, yüzde 870 oranında artışla 2024 yılında 2.605 TL oldu.

Avrupa Yakası’nda Şişli’de ise 150 TL’den 6 yılda yüzde 767 oranında artışla 1.300 TL’ye nikah kıyabiliyorsunuz. Düğün salonlarına bakılırsa fiyatlarda yükseliş katlanıyor.

2018 yılında yaklaşık 400 lira olan çeyrek altın fiyatı, günümüzde 5.000 TL'ye yakın olurken, düğüne gelenler de yuva kuranlara hediye almakta zorlanıyor.

EV KURMANIN MALİYETİ NE KADAR ARTTI?

Endeksa verilerine göre, 2019 Ocak ayında Türkiye’de ortalama kira 1.810 TL olurken, 2024 Kasım ayında 19.705 TL olarak görülüyor. 2019’da asgari ücret 2.021 TL ile kirayı aşarken, 2024’te 17 bin 2 TL ile altında kalıyor.

TÜİK’in TÜFE verilerine bakıldığında son 5 yılda, yatak, yemek ve oturma odası mobilyalarında artış oranı yüzde 555 seviyesinde olurken, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde de ortalama yüzde 615 seviyelerinde oluyor.

Türkiye’de OECD verileri göre, 2006 yılında 20-29 yaş aralığında ailesiyle yaşayan gençlerin oranı yüzde 42 olurken, 2022 yılında bu oran yüzde 56’ya çıktı. Gençlerin aile evinden ayrılmakta zorlandığı gerçeği de hem kültürel hem de ekonomik olarak burada görülüyor.